Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Источник подтвердил уход Владимира Маркина из СК

В ведомстве информацию никак не комментируют

Фото: РИА Новости/ Компания Bazelevs

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин покинет ведомство. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — приводит его слова агентство ТАСС.

При этом собеседник агентства не назвал сроков ухода Маркина из СК. В самом ведомстве информацию никак не комментируют.

Ранее «Известия» писали, что сам Маркин отказался отвечать на вопросы журналистов о своей отставке. При этом на сайте книжного магазина «Москва» сообщается об отмене запланированной на среду встречи Маркина с читателями его новой книги «Самые громкие преступления XXI века в России».

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Источник подтвердил уход Владимира Маркина из СК

Источник подтвердил уход Владимира Маркина из СКВ ведомстве информацию никак не комментируют

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Инфографика

Рынок задолженностей за услуги ЖКХ и коллекторы

Рынок задолженностей за услуги ЖКХ и коллекторы

Вся инфографика

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Георгий Филимонов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке