Источник подтвердил уход Владимира Маркина из СК

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин покинет ведомство. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — приводит его слова агентство ТАСС.

При этом собеседник агентства не назвал сроков ухода Маркина из СК. В самом ведомстве информацию никак не комментируют.

Ранее «Известия» писали, что сам Маркин отказался отвечать на вопросы журналистов о своей отставке. При этом на сайте книжного магазина «Москва» сообщается об отмене запланированной на среду встречи Маркина с читателями его новой книги «Самые громкие преступления XXI века в России».

