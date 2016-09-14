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Пенсионеры получат единовременную выплату по отдельному графику

«Это будет отдельный график доставки», — заявил глава Минтруда Максим Топилин, комментируя доставку единовременной выплаты пенсионерам

Разовую выплату в 5 тыс. рублей все российские пенсионера получат по отдельному графику. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Законопроект о единовременной индексации пенсий в формате выплаты в 5 тыс. рублей одобрен правительством на заседании в среду, добавил Топилин.

Единовременная выплата пенсионерам будет доставлена в январе 2017 года, деньги получат 44 млн человек. Топилин уточнил, что единовременная выплата должна быть доставлена пенсионерам в январе.

«Где-то он [график доставки] будет совмещен с январскими выплатами пенсии, где-то будет отдельно доставляться. Задача поставлена перед нами и «Почтой России», чтобы это было в январе доставлено», — рассказал Топилин.

Индексационную выплату получат и работающие пенсионеры. «У нас эта норма предусмотрена действующим законодательством. С этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, поэтому мы этот вопрос даже не обсуждали», — уточнил Топилин.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Пенсионеры получат единовременную выплату по отдельному графику

«Это будет отдельный график доставки», — заявил глава Минтруда Максим Топилин, комментируя доставку единовременной выплаты пенсионерам

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