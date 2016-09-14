Глава МИД ФРГ Штайнмайер посетит Краматорск Донецкой области

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Завсан Шебли
В четверг, 15 сентября, глава немецкой дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит город Краматорск в Донецкой области. В настоящее время Краматорск находится на территории, подконтрольной Киеву, напоминают «Известия».
О планах Штайнмайера рассказала журналистам представитель МИД ФРГ Завсан Шебли. «Завтра утром он [Штайнмайер] планирует отправиться в Краматорск», — цитирует Шебли «РИА Новости».
Министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро прибыли в Киев 14 сентября.
Читайте также:
Франк-Вальтер Штайнмайер может занять пост канцлера Германии