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Порошенко поручил МИДу уведомить РФ об иске по морскому праву

Внешнеполитическое ведомство Украины должно до конца дня уведомить Москву о подаче иска

Президент Украины поручил МИД страны подать арбитражный иск против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву. Внешнеполитическое ведомство должно до конца дня уведомить Москву о подаче иска, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

«Президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины подать соответствующий иск о возбуждении арбитражного производства против Российской Федерации по защите прав и интересов Украины, гарантированных Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года», — говорится в сообщении.

Украина полагает, что Россия грубо нарушила международное право, проявив агрессию аннексией Крыма, уточняется в сообщении.

«Иск подается в связи с грубым нарушением Российской Федерацией международного права, агрессией, которую она совершила против Украины, аннексией Крыма, нарушением права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении пресс-службы. Россия похитила морские ресурсы, загрязнила Черное море, в том числе и строительством Керченского моста, полагает украинская сторона.

Порошенко в среду поручил главе МИД Украины Климкину направить в Россию сообщение о подаче иска.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Порошенко поручил МИДу уведомить РФ об иске по морскому праву

Внешнеполитическое ведомство Украины должно до конца дня уведомить Москву о подаче иска

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