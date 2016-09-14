Порошенко поручил МИДу уведомить РФ об иске по морскому праву

Президент Украины поручил МИД страны подать арбитражный иск против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву. Внешнеполитическое ведомство должно до конца дня уведомить Москву о подаче иска, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

«Президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины подать соответствующий иск о возбуждении арбитражного производства против Российской Федерации по защите прав и интересов Украины, гарантированных Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года», — говорится в сообщении.



Президент доручив МЗС порушити арбітражне провадження проти РФ через порушення нею Конвенції ООН з морського права. pic.twitter.com/jNbSNMLTSY — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 сентября 2016 г.

Украина полагает, что Россия грубо нарушила международное право, проявив агрессию аннексией Крыма, уточняется в сообщении.

«Иск подается в связи с грубым нарушением Российской Федерацией международного права, агрессией, которую она совершила против Украины, аннексией Крыма, нарушением права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении пресс-службы. Россия похитила морские ресурсы, загрязнила Черное море, в том числе и строительством Керченского моста, полагает украинская сторона.



Порошенко в среду поручил главе МИД Украины Климкину направить в Россию сообщение о подаче иска.

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