Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на Лобкова

В столичном ГУ МВД РФ заявили, что задержали в Москве одного из подозреваемых в нападении на ведущего на телеканале «Дождь» Павла Лобкова.

О задержании пишет ТАСС со ссылкой в пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее «Известия» сообщали, что, по словам Лобкова, в ночь на понедельник на него напали двое или трое неизвестных, которые отобрали у него ключи, кошелек и мобильный телефон.

Полиция возбудила по факту нападения на Лобкова уголовное дело об ограблении (ст. 161 УК) и нанесении телесных повреждений (ст. 115 УК).