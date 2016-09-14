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Президент России поздравил Медведева с днем рождения

14 сентября премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву исполнился 51 год

Президент России Владимир Путин в среду поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения. Главе российского правительства 14 сентября исполнился 51 год.

О том, что российский лидер поздравил премьера с днем рождения, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Конечно!» — ответил Песков на вопрос журналиста ТАСС о том, поздравил ли Путин Медведева с днем рождения. В среду у российского премьера обычный рабочий день, Медведев сегодня провел заседание кабинета министров.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Президент России поздравил Медведева с днем рождения

14 сентября премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву исполнился 51 год

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