Президент России поздравил Медведева с днем рождения

Президент России Владимир Путин в среду поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения. Главе российского правительства 14 сентября исполнился 51 год.

О том, что российский лидер поздравил премьера с днем рождения, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Конечно!» — ответил Песков на вопрос журналиста ТАСС о том, поздравил ли Путин Медведева с днем рождения. В среду у российского премьера обычный рабочий день, Медведев сегодня провел заседание кабинета министров.

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