Появилось видео с места ДТП на Кутузовском, где погиб полицейский

В Сети появилось видео ДТП, произошедшего в Москве на Кутузовском проспекте сегодня днем. Запись сделал очевидец происшествия, передает Life.

Одни СМИ сообщают, что авария с участием автомобилей Skoda и Audi Q7, по другим данным, столкнулись три автомобиля. Известно, что в ДТП погиб полицейский. По данным ряда СМИ, погибший — капитан полиции.

Сила столкновения машин была такова, что после удара Skoda отлетела в сторону полицейского.

После аварии движение транспорта на Кутузовском проспекте сильно затруднено. По факту ДТП проводится разбирательство, виновник и причины устанавливаются сотрудниками ДПС.

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