Несколько обвиняемых по «делу Гайзера» переведены в свидетели

Следственный комитет снял обвинения с нескольких фигурантов дела о коррупции во властных структурах Республики Коми — так называемого «дела Гайзера». Дела против них прекращены, заявил адвокат бывшего замглавы республики Александра Чернова Карен Григорян.

По словам Григоряна, несколько фигурантов, имена которых он не назвал, дали признательные показания и были переведены из обвиняемых в свидетели, передает «РИА Новости» из Мосгорсуда.

Адвокат назвал это решение несправедливым, заявив, что эти люди оговорили себя и других.

Напомним, бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер обвиняется в мошенничестве, получении взятки и организации преступного сообщества. Гайзер и ряд членов высшего руководства Коми, всего 14 человек, были арестованы 20 сентября 2015 года. Следователи выявили факты коррупции в Коми и масштабные хищения государственной собственности.

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