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В 2017 году США планируют принять до 110 тыс. беженцев

Обама объявит об этом решении своей администрации на саммите по вопросам беженцев, который состоится на следующей неделе

США значительно увеличили квоту на прием беженцев в 2017 году, который начнется 1 октября. Число мигрантов, которых примут Соединенные Штаты, увеличилось до 110 тыс. человек, примерно на треть.

Решение об увеличении квоты на прием беженцев приняла администрация президента США Барака Обамы. Около 40 тыс. беженцев прибудут в США из стран Ближнего Востока и Южной Азии. Порядка 30 тыс. мигрантов — выходцы из стран Африки.

 Саммит по вопросам беженцев, на котором Барак Обама объявит об увеличении квоты, пройдет на следующей неделе в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

В 2017 году США планируют принять до 110 тыс. беженцев

Обама объявит об этом решении своей администрации на саммите по вопросам беженцев, который состоится на следующей неделе

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