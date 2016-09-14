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Во Франции задержан третий подросток, обвиняемый в терроризме

Всего на минувшей неделе правоохранители задержали во Франции трех несовершеннолетних

В среду в Париже задержан еще один подросток, подозреваемый в связи с исламистом Рашидом Касимом — членом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), призывающим к проведению терактов в Европе.

Таким образом, за минувшую неделю в Париже задержаны три подростка, обвиненных властями в терроризме. Пятнадцатилетнего подростка задержали в городе Рюэй-Мальмезон неподалеку от Парижа. В квартире задержанного сотрудники контрразведки провели обыск.

Ранее за парнем велось наблюдение, его данные были внесены в специальную картотеку, сотрудники спецслужб полагали, что он готовит теракт. Обвинение силовиков в подготовке подростка к терактам основано на намерении задержанного купить оружие для совершения нападений.

Читайте также: 2 сентября этого года прокурор Парижа Франсуа Молен предупредил о высокой вероятности совершения терактов на территории страны

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Во Франции задержан третий подросток, обвиняемый в терроризме

Всего на минувшей неделе правоохранители задержали во Франции трех несовершеннолетних

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