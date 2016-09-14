Лавров и Керри обсудили реализацию сирийского соглашения

В среду, 14 сентября, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили по телефону реализацию соглашений по закреплению перемирия в Сирии. Телефонный разговор состоялся по американской инициативе, отмечается в сообщении МИД РФ.

Российско-американская договоренность была достигнута 9 сентября, напоминают «Известия».

В ходе беседы Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшей реализации обещания США об отмежевании опекаемых Вашингтоном отрядов умеренной оппозиции от «Джабхат ан-Нусры» от вооруженных группировок, фактически слившихся с этим подразделением «Аль-Каиды».

Дипломаты обсудили соблюдение соглашений «Минска-2», вопросы обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии и отдельные аспекты международной повестки дня.

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