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Заблокированным полярникам прислали вертолетом собак и пиротехнику

Теперь сотрудники метеостанции острова Тройной находятся в относительной безопасности

Полярникам, которых заблокировали белые медведи на метеостанции «Известий ЦИК» Севгидромета на острове Тройной в южной части Карского моря в Арктике, прислали помощь. Об этом рассказал начальник отдела государственной наблюдательной сети Севгидромета Василий Шевченко.

Собак и пиротехнические средства для отпугивания хищников им доставили вертолетом, сообщает ОТР

Напомним, ранее сообщалось, что около десяти белых медведей несколько дней держат в осаде метеостанцию, а средства для отпугивания хищников у сотрудников метеостанции закончились.

Людям обещали, что судно «Михаил Сомов» сможет доставить четвероногих помощников лишь через месяц.

Хищники пытались пробиться на склад с годовым запасом продовольствия. 

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской поручил в понедельник Росгидромету обеспечить безопасность сотрудников метеостанции и принять все необходимые меры для сохранения животных. 

На метеостанции острова Тройной работают пять человек.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Заблокированным полярникам прислали вертолетом собак и пиротехнику

Теперь сотрудники метеостанции острова Тройной находятся в относительной безопасности

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