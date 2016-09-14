Заблокированным полярникам прислали вертолетом собак и пиротехнику

Полярникам, которых заблокировали белые медведи на метеостанции «Известий ЦИК» Севгидромета на острове Тройной в южной части Карского моря в Арктике, прислали помощь. Об этом рассказал начальник отдела государственной наблюдательной сети Севгидромета Василий Шевченко.



Собак и пиротехнические средства для отпугивания хищников им доставили вертолетом, сообщает ОТР.



Напомним, ранее сообщалось, что около десяти белых медведей несколько дней держат в осаде метеостанцию, а средства для отпугивания хищников у сотрудников метеостанции закончились.



Людям обещали, что судно «Михаил Сомов» сможет доставить четвероногих помощников лишь через месяц.



Хищники пытались пробиться на склад с годовым запасом продовольствия.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской поручил в понедельник Росгидромету обеспечить безопасность сотрудников метеостанции и принять все необходимые меры для сохранения животных.

На метеостанции острова Тройной работают пять человек.