Эксперт: воплотить в жизнь предложение Москальковой будет трудно

По мнению экспертов, сама по себе идея смягчения ответственности за преступления небольшой тяжести в контексте введения в Уголовный кодекс такого понятия, как «уголовный проступок», вызывает лишь одобрение. Однако воплотить это в жизнь будет трудно, отмечают они.

С учетом того, что для состояния судебной системы на данный момент характерен выраженный обвинительный уклон (процент оправдательных приговоров в Мосгорсуде не достигает и 1%), подобная мера могла бы способствовать гуманизации правоохранительной системы и смягчить проблему загруженности мест лишения свободы.

«Однако реализация замысла омбудсмена в текущем виде невозможна. Подобная модель квалификации преступлений не предусмотрена правовой системой России, и потому ее использование на практике недопустимо», — заявил «Известиям» адвокат Олег Сухов.

Адвокат считает, что даже в случае, если бы закон предусматривал возможность соответствующих изменений, эта инициатива была бы заранее обречена.

«Воплощение в жизнь идеи госпожи Москальковой потребовало бы отграничить новый вид ответственности от уголовной и административной. При этом неизбежно подвергся бы новому истолкованию базовый признак, на основании которого преступления отделяются от административных правонарушений, — степень общественной опасности», — уточнил он.

Результатом этого шага могло бы стать появление потребности в полномасштабной ревизии не только УК РФ, но и КоАПа.

«Специфика российского законотворчества также привела бы к необходимости разработки отдельного процессуального кодекса. Как итог, система уголовного и административного права утратила бы четкость, что означало бы качественный рост числа злоупотреблений и судебных ошибок», — резюмировал Сухов.

Ранее «Известия» сообщали, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым разработать законопроект о введении в Уголовный кодекс понятия уголовного проступка как нового вида ответственности.

До этого СМИ сообщали, что эта идея активно обсуждается в Верховном суде РФ.