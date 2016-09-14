Коррупционные скандалы в понятных величинах

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан и отправлен под домашний арест по обвинению в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере. Как сообщает СКР, Алексей Улюкаев потребовал 131 млн рублей за содействие в сделке между «Роснефтью» и «Башнефтью». Свою вину глава Минэкономразвития не признает.

Однако самым крупным коррупционным делом этого года, а также беспрецедентным по своим масштабам в истории современной коррупции, по-прежнему остается дело исполняющего обязанности руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко. У него было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €2 млн наличными, что составляет около 8 млрд рублей. На эти деньги, как подсчитали «Известия», можно было бы содержать Республику Калмыкия весь 2016 год или построить 10 школ на 550 мест в Москве.

Рассмотрев девять скандальных дел, связанных с коррупцией, «Известия» представляют доходчивый гид по антикоррупционной кампании, которую проводят российские власти.



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