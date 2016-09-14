Коррупционные скандалы в понятных величинах

Дело исполняющего обязанности руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко стало беспрецедентным по своим масштабам эпизодом в истории современной коррупции. У него было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €2 млн наличными, что составляет около 8 млрд рублей. На эти деньги, как подсчитали «Известия», можно было бы содержать Республику Калмыкия весь 2016 год или построить 10 школ на 550 мест в Москве.

Рассмотрев восемь скандальных дел, связанных с коррупцией, «Известия» представляют доходчивый гид по антикоррупционной кампании, которую проводят российские власти.



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