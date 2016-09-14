Коррупционные скандалы в понятных величинах

«Известия» подсчитали, сколько важных для страны вещей можно было бы сделать на похищенные деньги
Дело исполняющего обязанности руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко стало беспрецедентным по своим масштабам эпизодом в истории современной коррупции. У него было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €2 млн наличными, что составляет около 8 млрд рублей. На эти деньги, как подсчитали «Известия», можно было бы содержать Республику Калмыкия весь 2016 год или построить 10 школ на 550 мест в Москве.
Рассмотрев восемь скандальных дел, связанных с коррупцией, «Известия» представляют доходчивый гид по антикоррупционной кампании, которую проводят российские власти.
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