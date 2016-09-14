В МВД подтвердили: в ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский

Гибель сотрудника полиции в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве подтвердили в ГУ МВД. ДТП с участием трех автомобилей произошло днем в среду около станции метро «Славянский бульвар».

В полиции уточнили, что погибший в ДТП полицейский находился при исполнении служебных обязанностей.

«Известия» ранее сообщили, что автомобиль Skoda на высокой скорости врезался в служебный автомобиль, а затем наехал на полицейского. После удара служебная машина врезалась во впереди стоящий Аudi. Из-за ДТП движение транспорта на Кутузовском проспекте было серьезно затруднено. В интернете опубликовано видео аварии.

