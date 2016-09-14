Мосгорсуд продлил арест Гайзеру и другим фигурантам дела о коррупции

Мосгорсуд продлил на три месяца до 19 декабря срок ареста экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, обвиняемому в мошенничестве, получении взятки и создании преступного сообщества.



«Ходатайство следователя удовлетворить, меру пресечения продлить», — цитирует решение суда агентство «РИА Новости».



Кроме Гайзера, суд продлил срок ареста другим фигурантам дела: заместителю главы Республики Коми Алексею Чернову, председателю Госсовета республики Игорю Ковзелю, а также «финансистам-технологам» Льву Либензону и Павлу Марущаку.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил просьбы защиты об избрании в отношении обвиняемых более мягкой меры пресечения.



Сообщается, что срок следствия по делу продлен до 19 января 2017 года.

В ходатайстве следователя необходимость продления срока ареста Гайзеру мотивируется большим объемом материалов дела. Следствие просит время, чтобы предъявить обвинение фигурантам в окончательной редакции.

Ранее СМИ сообщали, что Гайзер якобы заключил сделку со следствием и дал показания против фигурантов дела «Т Плюс» в обмен на сокращение срока. Однако его адвокат Вячеслав Леонтьев эту информацию опроверг.



Также стало известно, что СКР снял обвинения с нескольких фигурантов «дела Гайзера». Как сообщил адвокат бывшего замглавы республики Алексея Чернова Карен Григорян, они дали признательные показания и были переведены из обвиняемых в свидетели.



Напомним, что Басманный суд Москвы 20 сентября 2015 года арестовал 15 фигурантов дела об организации преступного мошеннического сообщества в Республике Коми. С санкции суда были арестованы Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, Игорь Ковзель — председатель Госсовета республики, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, «финансисты-технологи» Антон Фаерштейн, Василий Моляров, Демьян Москвин, Александр Гольдман, Валерий Веселов, а также Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либензон, Наталья Моторина, Михаил Хрузин.

16-й фигурант дела Юрий Бондаренко был взят под домашний арест.

Ущерб по делу оценивается более чем в 1,2 млрд рублей.

