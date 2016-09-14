СМИ: Бастрыкин покинет пост после выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России ничего не знает об отставке главы СКР
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин может уйти с поста уже в ближайшее время — после выборов в Госдуму 18 сентября.
О скорой отставке Бастрыкина пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента.
Однако пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что слышит эту информацию впервые.
В качестве нового главы СКР рассматривается кандидатура генерал-майора юстиции Игоря Краснова.
Ранее «Известия» писали, что со своего поста может уйти официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.