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СМИ: Бастрыкин покинет пост после выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России ничего не знает об отставке главы СКР

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин может уйти с поста уже в ближайшее время — после выборов в Госдуму 18 сентября.

О скорой отставке Бастрыкина пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента.

Однако пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что слышит эту информацию впервые.

В качестве нового главы СКР рассматривается кандидатура генерал-майора юстиции Игоря Краснова.

Ранее «Известия» писали, что со своего поста может уйти официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

СМИ: Бастрыкин покинет пост после выборов в Госдуму

СМИ: Бастрыкин покинет пост после выборов в ГосдумуПресс-секретарь президента России ничего не знает об отставке главы СКР

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