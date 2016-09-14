СМИ: Бастрыкин покинет пост после выборов в Госдуму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин может уйти с поста уже в ближайшее время — после выборов в Госдуму 18 сентября.

О скорой отставке Бастрыкина пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента.

Однако пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что слышит эту информацию впервые.

В качестве нового главы СКР рассматривается кандидатура генерал-майора юстиции Игоря Краснова.

Ранее «Известия» писали, что со своего поста может уйти официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.