Кандидат в президенты США от Республиканской партии предоставил документ на съемках медицинской телепрограммы Dr.Oz Show
Миллиардер Дональд Трамп представил данные своего последнего медицинского обследования на съемках телепрограммы, посвященной здоровью. Осматривал республиканца доктор Гарольд Борнстейн.
Программа выйдет в эфир только на следующий день в эфире CNN. В анонсе телепрограммы уточняется, что Трамп хотел бы похудеть — в чем он сам признался. Политик обсуждал физические упражнения, которыми занимается, и собственную диету. Обсуждалась в телепрограмме и борьба с вирусом Зика.
Документ о состоянии здоровья кандидата в президенты США избирательный штаб Трампа распространит в четверг.
Вопрос о состоянии здоровья кандидатов в президенты США стал широко обсуждаться после того, как Хиллари Клинтон потеряла сознание во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Предвыборный штаб отменил запланированные поездки политика в Калифорнию, объяснив это пневмонией, диагностированной у Клинтон.
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