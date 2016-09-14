Миллиардер Дональд Трамп представил данные своего последнего медицинского обследования на съемках телепрограммы, посвященной здоровью. Осматривал республиканца доктор Гарольд Борнстейн.

Программа выйдет в эфир только на следующий день в эфире CNN. В анонсе телепрограммы уточняется, что Трамп хотел бы похудеть — в чем он сам признался. Политик обсуждал физические упражнения, которыми занимается, и собственную диету. Обсуждалась в телепрограмме и борьба с вирусом Зика.

Документ о состоянии здоровья кандидата в президенты США избирательный штаб Трампа распространит в четверг.

Вопрос о состоянии здоровья кандидатов в президенты США стал широко обсуждаться после того, как Хиллари Клинтон потеряла сознание во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Предвыборный штаб отменил запланированные поездки политика в Калифорнию, объяснив это пневмонией, диагностированной у Клинтон.

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