Трамп пожелал Клинтон скорейшего выздоровления

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своей сопернице на предстоящих выборах Хиллари Клинтон.

«Я надеюсь, что она скоро поправится. Интересно то, что говорят, это пневмония, но она очень сильно кашляла уже неделю назад. Очень интересно, что будет дальше», — заявил Трамп телеканалу CNBC.

Трамп также пообещал на этой неделе обнародовать отчет о собственном здоровье — недавно кандидат в президенты США прошел медосмотр, и его личный врач заявил, что миллиардер мог бы стать самым здоровым президентом за всю историю США.

Как писали «Известия», ранее Трамп призвал Хиллари Клинтон также опубликовать свою медицинскую карту, чтобы избиратели не сомневались в состоянии ее здоровья. Республиканец также заявлял, что Клинтон недостаточно вынослива, чтобы быть президентом.

Напомним, в воскресенье Хиллари Клинтон неожиданно стало плохо во время церемонии поминовения жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Позднее врачи объявили, что у экс-госсекретаря США диагностирована пневмония.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.

Читайте также:

Демократы нашли, кем заменить Клинтон на выборах президента США

