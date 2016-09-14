Госдеп: США и РФ согласны продлить «режим тишины» в Сирии еще на 2 дня

Представитель госдепа Марк Тонер на ежедневном брифинге заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласны с тем, что перемирие в Сирии надо продлить еще на 48 часов.



«Они пришли к согласию, что, в общем, несмотря на периодические нарушения, соглашение держится, насилия значительно меньше, чем в предыдущие дни и недели», — цитирует слова Тонера агентство «РИА Новости».



Он отметил, что фиксируются нарушения «с обеих сторон» конфликта, включая правительственные войска. При этом представитель госдепа отказался давать оценки, какая именно сторона больше нарушает «режим тишины».



«Мы хотим, чтобы статус-кво сохранился», — сказал Тонер.

Он подчеркнул, что говорить о выходе оппозиционных группировок из режима перемирия в Сирии преждевременно.



«Если правительственные войска или некие группы внутри умеренной оппозиции не будут соблюдать это соглашение, они покажут, что не являются его частью», — заметил Тонер.



Он также рассказал, что Москва и Вашингтон планируют после семи дней перемирия координировать удары как по террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», так и по ИГИЛ (обе запрещены на территории РФ).

Ранее в Генштабе РФ заявили, что «режим тишины» за двое суток нарушался 60 раз. В российском военном ведомстве отметили, что обстрелы по большей части осуществляет ряд отрядов вооруженной оппозиции, подконтрольных США, в том числе «Ахрар аш-Шам», который прямо заявил о игнорировании перемирия в Сирии.

