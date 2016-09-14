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Россия и Белоруссия не договорились о цене на газ

Страны не смогли прийти к консенсусу насчет стоимости газа для белорусов

Советник-посланник посольства Белоруссии в России Юрий Ярошевич сообщил, что переговоры о цене на газ для белорусов завершились и не увенчались успехом.

По словам Ярошевича, переговоры, в которых участвовали вице-премьеры Белоруссии и России Владимир Семашко и Аркадий Дворкович, завершились безрезультатно.

«Не смогли договориться», — цитирует его слова «РИА Новости».

Ранее «Известия» сообщали, что белорусский президент Александр Лукашенко поручил договориться о поставках газа с Москвой в течение двух дней.

Разногласия между сторонами относительно стоимости голубого топлива возникли в начале 2016 года. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявлял, что стоимость тысячи кубометров газа должна составлять $80 против $132. К настоящему моменту долг за поставленное Россией топливо за первое полугодие составляет более $270 млн.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Россия и Белоруссия не договорились о цене на газ

Страны не смогли прийти к консенсусу насчет стоимости газа для белорусов

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