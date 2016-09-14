Перемирие в Донбассе возможно после установления контроля над границей

Об устойчивом перемирии в Донбассе нельзя говорить, пока Украина не возобновит контроль над границей с Россией. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на востоке страны Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, устойчивое перемирие возможно при выведении из Донбасса оружия и наемников.

«Только тогда можно говорить о том, что Украина может переходить к следующим этапам», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Первый вице-спикер украинской Рады также отметила, что в ходе переговоров с главами МИД Германии и Франции Франком-Вальтером Штайнмайером и Жаном-Марком Эйро этот вопрос поднимался.

«Поскольку без закрытия границы, без того, что Украина возобновит свой контроль на украинско-российской границе, мы не можем говорить об устойчивом мире в Донбассе», — подчеркнула она.

Ранее «Известия» писали, что МИД России считает объявленный в Донбассе режим тишины важным конкретным шагом, направленным на стабилизацию обстановки в зоне конфликта.