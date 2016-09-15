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Четверг,
15 сентября
2016 года
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СМИ: разведка США переключилась с террористов на Россию

Источники в ЦРУ и АНБ заявили об усилении работы в отношении Москвы до уровня времен «холодной войны»

Американские разведывательные службы получили из Белого дома директивы, согласно которым номером один для работы разведки США теперь будет являться не терроризм, а деятельность России, усиление касается всех сфер. Об этом пишет The Washington Post.

Как заявил высокопоставленный представитель американской разведки, спецслужбы США «уже долгое время играют догоняющую роль» в соперничестве с РФ. Он отметил, что терроризм является главной заботой американских спецслужб, однако согласно недавним директивам из Белого дома Управления директора национальной разведки (ODNI), Россия в списке целей для разведки перемещена на первую строчку. Чиновник отметил, что это произошло впервые со времен распада СССР и окончания «холодной войны», говорится в статье The Washington Post.

Источники издания отметили, что переориентация разведки будет ответом на усиление РФ, которая стремиться вновь заявить о себе как о мировой державе. В последние два года, по их словам, США столкнулись с «аннексией Крыма», активностью РФ в Сирии и хакерскими атаками, в которых они подозревают Москву. Порядка 10% бюджета ЦРУ будут направлены на шпионаж против РФ, заявили источники.

Отмечается, что усиление будет касаться агентурной работы ЦРУ, деятельности АНБ в области противодействия кибершпионажу, работы со спутниковыми системами и другими средствами разведки.

Как писали «Известия», директор ЦРУ США Джон Бреннан ранее назвал Россию «грозным соперником» для Вашингтона. Однако в то же время он признал, что Вашингтону и Москве необходимо сотрудничество по Сирии.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

СМИ: разведка США переключилась с террористов на Россию

Источники в ЦРУ и АНБ заявили об усилении работы в отношении Москвы до уровня времен «холодной войны»

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