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Порошенко: МВФ даст Украине $1 млрд

Президент Украины подтвердил выделение финансовой помощи

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил предоставление стране финансовой помощи от Международного валютного фонда(МВФ) в размере $1 млрд.

Совет директоров МВФ одобрил антикризисную программу, представленную Киевом и выделил очередной транш.

«Решение Фонда открывает путь к выделению финансовой помощи со стороны США в объеме $1 млрд и макрофинансовой помощи от Евросоюза в рамках дополнительных 600 млн евро», – цитирует ТАСС главу украинского государства.

Более того, в случае успешного выполнения антикризисной программы  Украина сможет уже в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале еще примерно $2 млрд.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Порошенко: МВФ даст Украине $1 млрд

Президент Украины подтвердил выделение финансовой помощи

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