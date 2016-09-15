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США колеблются: публиковать соглашение с РФ по Сирии или нет

Госдеп взвешивает все последствия этого шага

США пока не решили, публиковать ли соглашение по урегулированию ситуации в Сирии, заключенное на  прошлой неделе в Женеве между главой МИД России Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Джоном Керри.

Госдепартамент оценивает возможные последствия этого шага для заинтересованных сторон. Возможно, что публикация будет частичной или отредактированной.

«Все согласны с тем, что это очень сложное соглашение, и мы продолжим смотреть, соответствует публикация этого соглашения… интересам всех сторон. Мы еще не приняли решение» – цитирует «РИА Новости» представителя госдепартамента Марка Тонер.

По словам американского чиновника, Россия со своей стороны настаивает на публикации документа.

Напомним, что сам факт заключения этого соглашения вызвала раскол в правительстве США. К примеру, Пентагон не желает сотрудничать с РФ в военном отношении.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

США колеблются: публиковать соглашение с РФ по Сирии или нет

Госдеп взвешивает все последствия этого шага

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