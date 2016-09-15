Минфин намерен сделать сотрудников Банка России неподсудными

Минфин намерен защитить сотрудников ЦБ от судебного преследования в отношении их профессиональной деятельности. Соответствующие поправки ведомство готовит в закон о Центральном банке. Полностью неприкосновенными, как судьи, представители ЦБ не станут. Но жизнь им это облегчит существенно, утверждают юристы.

Объясняя необходимость введения защиты от судебного преследования, Минфин приводит рекомендации Базельского комитета.

«В соответствии с основным критерием 9 Основополагающих принципов эффективного банковского надзора (Базельский комитет по банковскому надзору, 2012) на законодательном уровне должна быть обеспечена правовая защита надзорного органа и служащих надзорного органа от судебного преследования за их действия и (или) бездействие, допущенные при добросовестном исполнении служебных обязанностей», — поясняет Минфин.

Впрочем, по мнению юриста компании BMS Law Firm Тараса Хижняка, возможные изменения в российское законодательство вряд ли предусматривают полноценный судебный иммунитет. Скорее, поправки обеспечат защиту от претензий, возникающих вследствие непреднамеренной ошибки сотрудника ЦБ.

«Это потребует от потенциального истца представить доказательство того, что представитель регулятора умышленно нанес вред клиенту. В противном случае суд откажет в удовлетворении претензий к Центробанку и его сотрудникам», — полагает он.

Помимо защиты сотрудников ЦБ, в поправках Минфина будут содержаться и ограничения для них. Например, большинству из них будет запрещено кредитоваться в коммерческих банках.

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