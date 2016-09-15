Стратегические объекты Крыма получат защиту от диверсантов

В Севастополе сформирована 47 дивизия территориальной обороны (ДТО), бойцы которой смогут помогать правоохранительным органам бороться с террористами и диверсантами, защищать стратегически-важные объекты и при необходимости ликвидировать последствия стихийных бедствий и катастроф. Основу уникального воинского соединения составляют не кадровые солдаты и офицеры, а резервисты, которых военное ведомство несколько раз в год призывает на сборы.

— Формирование дивизии было завершено в конце августа нынешнего года. В ходе учений «Кавказ-2016» один из батальонов дивизии был поднят по тревоге и приступил к выполнению боевых задач, — рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с ситуацией. — Военнослужащие взяли под охрану военные и гражданские объекты не только в самом Севастополе, но и во всем Крыму. Также были проведены учения по задержанию и ликвидации диверсантов противника.

Точная организационно-штатная структура новой дивизии неизвестна, но предположительно в ее состав входит несколько батальонов территориальной обороны, бойцы которых передвигаются на грузовых автомобилях и вооружены легким стрелковым оружием и несколькими минометами.

Примечательно, что в случае тревоги на службу в 47-ю дивизию территориальной обороны прибывают не только резервисты из республики Крым, но и из других регионов России.

Как пояснил «Известиям» представитель Черноморского флота, на учения «Кавказ-2016» военнослужащие запаса перебрасывались в Севастополь военно-транспортной авиацией.

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В Крыму создали дивизию для борьбы с диверсантами