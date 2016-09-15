Бронетехника РФ получит новые сверхмощные двигатели

Новейшие боевые машины «Бумеранг» и «Курганец-25» получат уникальные четырехтактные турбодизели ЯМЗ-780 мощностью 750 лошадиных сил (л.с.), которые в случае необходимости можно заменить за считаные минуты. Изделие соединило в одном корпусе блок цилиндров и трансмиссию.

— Двигатель уже установлен на «Курганец-25» и проходит испытания в составе машины. Ранее мы провели полный цикл испытаний ЯМЗ-780 на стенде, где изделие показало прекрасные результаты, — рассказал «Известиям» главный конструктор Курганского машиностроительного завода Сергей Абдулов.

Назвать точные сроки окончания работ он отказался.

Как пояснил «Известиям» независимый военный эксперт Влад Белогруд, в настоящее время разработка двигателей-моноблоков — это магистральный путь развития силовых установок для бронетехники, хотя ведущие мировые производители так и не смогли создать серийный компактный турбодизель для боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

В американской армии мотор подобной схемы — турбодизель производства Cummins — устанавливается на боевую машину пехоты M2 Bradley и в зависимости от модификации самой БМП имеет мощность от 500 до 660 л.с. Из других примеров техники с моноблочными двигателями можно вспомнить итальянскую БМП VCC-80 Dardo с 512-сильным турбодизелем Fiat 6V MTCA и французскую колесную БМП VBCI, на которой устанавливается двигатель Renault D12D мощностью 550 л.с.

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