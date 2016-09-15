Хакеры не взламывали компьютеры Нацкомитета Республиканской партии США

В Вашингтоне опровергли сообщения об атаке предположительно российских взломщиков на электронные сети республиканцев
Хакеры не взламывали компьютерные сети Национального комитета Республиканской партии(RNC) США. Об этом заявил директор по коммуникациям этой организации Шон Спайсер.
«Вопреки сообщениям, ни о каком взломе сетей @gop не известно», - написал директор в своем Twitter.
GOP (Великая старая партия) - общепринятая в США аббревиатура, обозначающая республиканцев, замечает ТАСС.
Ранее председатель комитета по национальной безопасности палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что российские хакеры взломали компьютеры не только Демократической партии, но и Республиканской. Правда, никаких доказательств этому он не привел.
Потом конгрессмен признал, что ошибся, заявив о хакерском взломе Нацкомитета республиканцев и добавил, что речь идет лишь о взломе компьютеров отдельных представителей партии.
Напомним, http://izvestia.ru/news/632293 что американские чиновники уже не раз обвиняли неких «российских хакеров» во взломах сетей различных организаций.