Минтранс рассказал об антитеррористической защите моста в Крым

Строительные площадки мостового перехода через Керченский пролив надежно защищены. В Министерстве транспорта «Известиям» сообщили, что безопасности стройки уделяют серьезное внимание, а антитеррористические меры по защите объектов строительства дополнительно предусмотрели в проекте возведения моста.

— Дополнительно к проектной документации разработан раздел по транспортной безопасности, включающий антитеррористическую защищенность объекта. Мы уделяем самое серьезное внимание этому вопросу. Всё действует в рамках строгих регламентов и деятельности штаба по безопасности строительства этого объекта, — заявил «Известиям» министр транспорта Максим Соколов.

В федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автодорог «Тамань», выступающем заказчиком строительства моста, «Известиям» сообщили, что безопасность строительства моста через Керченский пролив обеспечена на максимально высоком уровне по всей трассе строительства.

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Мост в Крым дополнили антитеррористической защитой