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Минтранс рассказал об антитеррористической защите моста в Крым

Безопасность во время стойки сооружения была заложена в проект

Строительные площадки мостового перехода через Керченский пролив надежно защищены. В Министерстве транспорта «Известиям» сообщили, что безопасности стройки уделяют серьезное внимание, а антитеррористические меры по защите объектов строительства дополнительно предусмотрели в проекте возведения моста.

— Дополнительно к проектной документации разработан раздел по транспортной безопасности, включающий антитеррористическую защищенность объекта. Мы уделяем самое серьезное внимание этому вопросу. Всё действует в рамках строгих регламентов и деятельности штаба по безопасности строительства этого объекта, — заявил «Известиям» министр транспорта Максим Соколов.

В федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автодорог «Тамань», выступающем заказчиком строительства моста, «Известиям» сообщили, что безопасность строительства моста через Керченский пролив обеспечена на максимально высоком уровне по всей трассе строительства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мост в Крым дополнили антитеррористической защитой

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Минтранс рассказал об антитеррористической защите моста в Крым

Безопасность во время стойки сооружения была заложена в проект

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