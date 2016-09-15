Американский телеведущий заявил о смерти Клинтон

Американский телеведущий Джо Торрес в прямом эфире канала АВС7 заявил о смерти кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Позже он рассказал о том, что у бывшего госсекретаря была диагностировано лишь воспаление легких.

В среду, 14 сентября штаб Клинтон, распространил сведения о состоянии ее здоровья, отметив, что официальный диагноз гласит «легкая форма незаразной бактериальной пневмонии». Это подтвердил и лечащий врач кандидата Лиза Бардак.

По утверждению специалиста, остальные показатели здоровья Клинтон в норме и она вполне может выполнять обязанности президента США.

Телеканал АВС7, где работает Джо Торрес, назвал сообщение ведущего ошибкой.

Напомним, видео с заявлением телеведущего мгновенно облетело весь мир.