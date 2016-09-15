Эксперты разъяснили суть взлома раскрытых хакерами документов WADA

Эксперты «Известий» спортивный юрист Артем Пацев и спортивный врач Петр Лидов проанализировали содержание вскрытой хакерами электронной переписки Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Спортсменки заблаговременно получали разрешение на терапевтическое использование препаратов по медицинским показаниям, — объяснил «Известиям» спортивный юрист Артем Пацев. — В системе WADA, как и национальных антидопинговых агентств, действительно есть такая процедура. Она предусмотрена в тех случаях, когда для спортсмена нет иных способов лечения хронических болезней, кроме применения запрещенных препаратов. Если спортсмены выступают на национальном уровне, то разрешение на применение веществ выдается национальными антидопинговыми агентствами. Если на международном, то за этими разрешениями нужно обращаться в международные спортивные федерации. WADA само не выдает эти разрешения, но устанавливает стандарт их выдачи и следит за законностью его исполнения. К WADA стекается информация обо всех выданных разрешениях, и оно может эти выдачи оспорить.

По мнению известного спортивного врача Петра Лидова, ситуация с публикацией данных об американских спортсменках окончательно дискредитировала WADA.

— Когда у нас имеется международный монополист, организованный таким образом, что только горстка стран участвует в распределении наказаний (причем наказаний вне международного права), то появляются огромные лазейки для манипуляций результатами.

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«WADA дискредитировано окончательно, его реформа неизбежна»