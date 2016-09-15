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Четверг,
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В ООН обсудят ядерные испытания Северной Кореи

Япония, Южная Корея и США хотят наложить санкции против КНДР

Министры иностранных дел Японии, Южной Кореи и США Фумио Кисида, Юн Бен Се и Джон Керри обсудят ядерные испытания КНДР в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Главная тема – введение санкций против Северной Кореи.

«В ходе предстоящей встречи, которая пройдет в условиях беспрецедентно серьезной ситуации в области безопасности, министры, как ожидается, в основном будут обсуждать всеобъемлющие и сильные меры против Северной Кореи», — цитирует «РИА Новости» заявление МИД Южной Кореи.

Надо заметить, что Китай против односторонних санкций в отношении КНДР.

Но при этом Пекин готов совместно с членами Совета Безопасности ООН выработать необходимую реакцию на новые изменения ситуации на Корейском полуострове.

В пятницу, 9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание, которое, по мнению Пхеньяна подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах вооруженных сил страны.

Напомним, что Россия тоже озабочена ядерными испытаниями в соседней стране. 

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В ООН обсудят ядерные испытания Северной Кореи

Япония, Южная Корея и США хотят наложить санкции против КНДР

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