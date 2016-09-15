Дональд Трамп дал оценку состоянию здоровья Хиллари Клинтон

Кандидат в президенты США от республиканцев считает, что у его оппонентки от демократов не хватит выносливости проводить митинги, в отличие от него
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил сторонникам, что у его соперника-демократа Хиллари Клинтон не хватит выносливости проводить митинги, в отличие от него.
«Вы считаете, Хиллари была бы в состоянии стоять здесь в течение часа и сделать это (выступать)? Я не знаю. Я так не думаю», — сказал он, выступая перед своими сторонникам в штате Огайо. Слова Трампа цитирует «Интерфакс».
Напомним, что у Клинтон диагностировали воспаление легких. Из-за болезни она покинула церемонию в память о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. На видеозаписях было видно, как у нее подкашиваются ноги.
Позднее американский телеведущий Джо Торрес в прямом эфире канала АВС7 заявил о смерти кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Позже он поправил себя и сказал, что у бывшего госсекретаря было диагностировано лишь воспаление легких.
Ранее Трамп заявил, что не будет комментировать здоровье своего конкурента от демократов Хиллари Клинтон и отдал распоряжение своим помощникам не касаться этой темы.
В свою очередь, предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон рассказал о состоянии ее здоровья. Согласно сообщению, у нее легкая и незаразная форма пневмонии.
Как сообщила врач Лиза Бердэк, Клинтон принимает антибиотики и идет на поправку благодаря им и отдыху. Томография между тем подтвердила поставленный ей ранее диагноз.
Дональд Трамп также представил данные своего последнего медицинского обследования на съемках телепрограммы, посвященной здоровью. Осматривал республиканца доктор Гарольд Борнстейн. Документ о состоянии здоровья кандидата в президенты США избирательный штаб Трампа распространит 15 сентября.
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