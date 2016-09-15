КПРФ предлагает платить пенсии изъятыми у коррупционеров деньгами

Депутат фракции коммунистов в Госдуме Сергей Обухов подготовил официальный запрос на имя премьера Дмитрия Медведева, в котором просит немедленно направить арестованные у коррупционеров деньги на выплату пенсий и оптимизировать соответствующие механизмы.



Об этом сообщает ТАСС.



Как пишет в запросе Обухов, сейчас зачастую поступившие в федеральный бюджет арестованные у коррупционеров деньги нередко «просто числятся на счете казначейства до принятия закона об исполнении бюджета». Парламентарий считает, что обеспечить незамедлительное использование конфискованных средств для исполнения социальных обязательств государства возможно при налаженном взаимодействии министерств юстиции и финансов.



В своем письме Дмитрию Медведеву депутат приводит пример изъятия 8,5 млрд рублей у Дмитрия Захарченко. Напомним, замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере. Сейчас Захарченко арестован.



Днем ранее сообщалось, что группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который дает россиянам право на получение части доходов бюджета России от добычи полезных ископаемых.

Право на получение своей доли должен иметь каждый гражданин России, который имеет трудовой стаж не менее девяти месяцев на финансовый год и не получал за это время пособие по безработице, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

