Маркин призвал «не смешить людей» сообщениями об отставке Бастрыкина

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин прокомментировал сообщения о скорой отставке главы ведомства Александра Бастрыкина.

«Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть «источники» в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные», — написал он на свое странице в социальной сети Twitter.

Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные... https://t.co/M3xMoFC32P — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 сентября 2016 г.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Бастрыкин может уйти со своего поста после выборов в Государственную думу, которые пройдут 18 сентября. Об этом сообщили источники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента. Также сообщалось, что свой пост может покинуть и сам Владимир Маркин. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слышит об этом впервые. В ведомстве информацию комментировать отказались.