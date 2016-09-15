Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Маркин призвал «не смешить людей» сообщениями об отставке Бастрыкина

Официальный представитель СКР прокомментировал информацию об уходе главы ведомства со своего поста

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин прокомментировал сообщения о скорой отставке главы ведомства Александра Бастрыкина.

«Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть «источники» в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные», — написал он на свое странице в социальной сети Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Бастрыкин может уйти со своего поста после выборов в Государственную думу, которые пройдут 18 сентября. Об этом сообщили источники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента. Также сообщалось, что свой пост может покинуть и сам Владимир Маркин. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слышит об этом впервые. В ведомстве информацию комментировать отказались.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Маркин призвал «не смешить людей» сообщениями об отставке Бастрыкина

Официальный представитель СКР прокомментировал информацию об уходе главы ведомства со своего поста

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке