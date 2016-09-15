ЦБ ввел в Росинтербанке временную администрацию

Центробанк ввел временную администрацию в Росинтербанке, который с сегодняшнего дня приостановил обслуживание клиентов. В ближайшие полгода управлять банком будет Агентство по страхованию вкладов. В ЦБ такое решение объяснили неустойчивым финансовым положением Росинтербанка.

«Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления АО КБ «Росинтербанк» приостановлены», — говорится в сообщении ЦБ.

Как ранее сообщали «Известия», Росинтербанк разместил на своем официальном сайте объявление о том, что с 15 сентября приостанавливает обслуживание как физических, так и юридических лиц «в целях стабилизации финансовых показателей». Позднее сайт организации перестал работать.

Росинтербанк занимает 67-е место в банковской системе России. Активы банка составляют 102,3 млрд рублей. Сеть включает более 40 офисов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ярославле, Краснодаре, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.



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