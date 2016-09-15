В Донбасс прибыли главы МИД Франции и Германии

В Донбасс с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Также на подконтрольную Киеву территорию Донбасса приехал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.



Стороны планируют обсудить с руководством Украины выполнение минских соглашений, пишут Дни.Ру.



#Steinmeier weiter: Werden in nächsten Tagen+Wochen an weiteren Schritten arbeiten. Entscheidend dabei Wille der Konfliktparteien. #Ukraine — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 15 сентября 2016 г.

Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет на базе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске.

Накануне Штайнмайер и Эйро во время визита в Киев выразили надежду, что сторонам удастся достичь устойчивого перемирия и на следующей неделе они смогут подписать соглашение о разведении сил от линии разграничения в зоне конфликта.

Напомним, в Донбассе в ночь на четверг вступил в силу режим прекращения огня. Об этой инициативе ЛНР и ДНР объявили во вторник.



В Минске на следующей неделе соберется контактная группа по урегулированию конфликта, чтобы договориться об отводе войск от линии разграничения, если перемирие не будет нарушено.

