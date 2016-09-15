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В Донбасс прибыли главы МИД Франции и Германии

Жан-Марк Эйро и Франк-Вальтер Штайнмайер встретятся с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным

В Донбасс с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Также на подконтрольную Киеву территорию Донбасса приехал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Стороны планируют обсудить с руководством Украины выполнение минских соглашений, пишут Дни.Ру.

Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет на базе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске.

Накануне Штайнмайер и Эйро во время визита в Киев выразили надежду, что сторонам удастся достичь устойчивого перемирия и на следующей неделе они смогут подписать соглашение о разведении сил от линии разграничения в зоне конфликта.

Напомним, в Донбассе в ночь на четверг вступил в силу режим прекращения огня. Об этой инициативе ЛНР и ДНР объявили во вторник.

В Минске на следующей неделе соберется контактная группа по урегулированию конфликта, чтобы договориться об отводе войск от линии разграничения, если перемирие не будет нарушено.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Донбасс прибыли главы МИД Франции и Германии

Жан-Марк Эйро и Франк-Вальтер Штайнмайер встретятся с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным

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