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Кубок Дэвиса: прошла жеребьевка матча Россия–Казахстан

Кузнецов встретится с Недовесовым, а Донской — с Кукушкиным

В стартовом матче плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном Андрей Кузнецов встретится с Александром Недовесовым, а во второй одиночной встрече Евгений Донской сыграет против Михаила Кукушкина.

Дуэт Константин Кравчук/Андрей Рублев сыграет в субботу против Андрея Голубева и Александра Недовесова, пишет «Спорт-Экспресс».

Матч Россия–Казахстан пройдет с 16 по 18 сентября в Москве на открытых кортах столичного Национального теннисного центра имени Самаранча.

Во время жеребьевки президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сказал, что из-за непогоды, которая готова накрыть столичный регион, матч теннисного Кубка Дэвиса может быть перенесен.

По словам президента ФТР, по регламенту матч может быть как в понедельник, так и во вторник.

«Но мы будем играть при любых обстоятельствах и будем надеяться, что погода наладится», — цитируют его Вести.Ru. 

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Кубок Дэвиса: прошла жеребьевка матча Россия–Казахстан

Кузнецов встретится с Недовесовым, а Донской — с Кукушкиным

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Сергей Лисин

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