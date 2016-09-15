Кубок Дэвиса: прошла жеребьевка матча Россия–Казахстан

В стартовом матче плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном Андрей Кузнецов встретится с Александром Недовесовым, а во второй одиночной встрече Евгений Донской сыграет против Михаила Кукушкина.



Дуэт Константин Кравчук/Андрей Рублев сыграет в субботу против Андрея Голубева и Александра Недовесова, пишет «Спорт-Экспресс».

Матч Россия–Казахстан пройдет с 16 по 18 сентября в Москве на открытых кортах столичного Национального теннисного центра имени Самаранча.

Во время жеребьевки президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сказал, что из-за непогоды, которая готова накрыть столичный регион, матч теннисного Кубка Дэвиса может быть перенесен.



По словам президента ФТР, по регламенту матч может быть как в понедельник, так и во вторник.



«Но мы будем играть при любых обстоятельствах и будем надеяться, что погода наладится», — цитируют его Вести.Ru.

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