Глава Европарламента назвал Дональда Трампа безответственным человеком

Председатель Европарламента Мартин Шульц назвал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа безответственным человеком. Высказывание Шульца в адрес Трампа приводит издание «Шпигель-онлайн».

По словам председателя Европарламента, он обеспокоен тем, что Дональд Трамп может оказаться на месте, где требуется высшая степень ответственности.

«В таком случае на месте, где требуется высшая степень ответственности, окажется, очевидно, безответственный человек», — заявил глава Европарламента.

Также Шульц выразил мнение, что Трамп представляет собой проблему для всего мира.

«Трамп является проблемой не только для ЕС, но и для всего мира», — приводит слова Шульца «Шпигель-онлайн». Выборы президента США состоятся 8 ноября.

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