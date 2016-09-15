В первом полугодии банки РФ выпустили почти 249 млн платежных карт, сообщается на сайте Центрального банка России. Это на 6,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. 218,9 млн карт из 249 млн — дебетовые (платежные), уточняется в сообщении.

По данным ЦБ, за первое полугодие с использованием платежных карт совершено 8,2 млрд операций на сумму в 23,4 трлн рублей. Основными пользователями платежных карт в России являются физические лица, отмечается в сообщении. В первом полугодии 2016 года физические лица провели 7,6 млрд операций по снятию наличных на общую сумму 17,8 трлн рублей, что превышает показатели прошлого года — 5,6 млрд и 14,9 трлн рублей соответственно.

От квартала к кварталу растет доля безналичных платежей, осуществляемых физическими лицами, отмечает пресс-служба ЦБ.

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