Кремль комментирует информацию об отставке главы СКР Бастрыкина

Информацию о якобы скорой отставке Александра Бастрыкина прокомментировали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и представитель СКР Владимир Марин. Если Пескову, по его словам, ничего не известно об отставке Бастрыкина с поста главы Следственного комитета России, то Маркин призвал «перестать смешить» людей распространением подобных слухов.

«Мне ничего об этом неизвестно, я не могу ответить на этот вопрос», — заявил Дмитрий Песков на вопрос об отставке Бастрыкина. Представитель СКР Владимир Маркин на страничке в Twitter выразился более определенно: «Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть «источники» в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные...»

Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные... https://t.co/M3xMoFC32P — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 сентября 2016 г.

О возможной отставке председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина стало известно в среду, 13 сентября. Сообщалось, что Александр Бастрыкин покинет пост сразу после выборов в Госдуму. Источник «Известий» в Следственном комитете также опроверг данную информацию.

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