Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Кремль комментирует информацию об отставке главы СКР Бастрыкина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что ничего не знает об отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина

Информацию о якобы скорой отставке Александра Бастрыкина прокомментировали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и представитель СКР Владимир Марин. Если Пескову, по его словам, ничего не известно об отставке Бастрыкина с поста главы Следственного комитета России, то Маркин призвал «перестать смешить» людей распространением подобных слухов.

«Мне ничего об этом неизвестно, я не могу ответить на этот вопрос», — заявил Дмитрий Песков на вопрос об отставке Бастрыкина.  Представитель СКР Владимир Маркин на страничке в Twitter выразился более определенно: «Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть «источники» в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные...»

О возможной отставке председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина стало известно в среду, 13 сентября. Сообщалось, что Александр Бастрыкин покинет пост сразу после выборов в Госдуму. Источник «Известий» в Следственном комитете также опроверг данную информацию.

Читайте также: СМИ: Бастрыкин покинет пост после выборов в Госдуму

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Кремль комментирует информацию об отставке главы СКР Бастрыкина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что ничего не знает об отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке