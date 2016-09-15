Медведев: увеличения финансирования Керченского моста быть не должно

О том, что срыва сроков строительства Керченского моста и трассы «Таврида» быть не должно, заявил на заседании президиума Госсовета премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что и увеличения размеров финансирования объектов транспортной инфраструктуры также быть не должно.

«По срокам, конечно, срывов быть не должно, как и не должно быть несогласованных новых запросов по деньгам», — сказал российский премьер. Медведев отметил, что обеспечить финансирование строительства Керченского моста дается с трудом.

«Деньги эти очень большие, но самое главное, что мы с трудом, так сказать, изыскиваем возможности для того, чтобы обеспечить это финансирование в нынешней, довольно непростой ситуации, и поэтому нужно всё сделать именно так, как договорились», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

На заседании Госсовета обсуждаются меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры субъектов Южного федерального округа, проводит мероприятие президент Владимир Путин.

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