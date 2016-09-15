ФТАР не располагает средствами для проведения выборов президента

И.о. главы Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что первоначальной задачей является поиск денежных средств для проведения отчетно-выборной конференции
Исполняющий обязанности президента Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что организация в данный момент не располагает финансовыми средствами, поэтому главной задачей является поиск финансов для проведения выборов нового главы ФТАР.
«Мне досталась федерация с нулевым балансом. Сейчас будем решать, где и как искать деньги. Пока не знаю, будем думать. Моя главная задача сейчас — обеспечить проведение отчетно-выборной конференции и проживание делегатов конференции», — цитирует слова Агапитова агентство ТАСС.
Выборы президента ФТАР должны состояться 29 сентября. На них уже выдвинуты кандидатуры главы попечительского совета ФТАР Сергея Еремина, вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Максима Агапитова и члена технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Вячеслава Клокова.
Напомним, предыдущий руководитель ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку, объяснив это тем, что кто-то должен был взять на себя ответственность за допинг-скандалы с российскими штангистами.
29 июля IWF отстранила тяжелоатлетов из РФ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, мотивируя это тем, что зафиксированы многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил.
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