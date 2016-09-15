Совет директоров ФК «Ростов» рассмотрит вопрос с долгами по премиям

Председатель совета директоров ФК «Ростов» Петр Серов уточнил свои высказывания по поводу погашения клубом задолженностей перед игроками, тренерами и сотрудниками по зарплатам и премиальным. Во вторник он заявил «Известиям», что в клубе «выплатили все задолженности по зарплате и премиальным». В четверг главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что по премиальным задолженности не ликвидированы, но подтвердил факт погашения долгов по зарплате, сказав, что зарплата за июль была выплачена.

— Может быть, я ошибся в формулировках и оговорился, поэтому, чтобы не вводить в заблуждение публику, хочу дать разъяснение: премии еще не выплачивались — по этому вопросу только готовятся документы, — пояснил «Известиям» Серов, связавшийся с изданием после высказываний Данильянца. — ФК «Ростов» готовит соответствующее положение, которое мы пока еще не утвердили. Уже назначено очередное заседание совета директоров, на котором будет рассмотрено и утверждено положение о выплате премий, после чего погашение этих задолженностей будет осуществлено. Заседание назначено на 20 сентября.

Напомним, «Ростов» длительное время имеет проблемы с задолженностями перед футболистами, тренерами и юридическими лицами, выдававшими клубу заем. В июне суммарный долг, согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, составлял около 300 млн рублей. В августе клуб впервые в своей истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, где в первом матче проиграл на выезде мюнхенской «Баварии» (0:5).

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