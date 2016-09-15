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Четверг,
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Совет директоров ФК «Ростов» рассмотрит вопрос с долгами по премиям

Ближайшее заседание высшего руководящего органа донского клуба назначено на 20 сентября

Председатель совета директоров ФК «Ростов» Петр Серов уточнил свои высказывания по поводу погашения клубом задолженностей перед игроками, тренерами и сотрудниками по зарплатам и премиальным. Во вторник он заявил «Известиям», что в клубе «выплатили все задолженности по зарплате и премиальным». В четверг главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что по премиальным задолженности не ликвидированы, но подтвердил факт погашения долгов по зарплате, сказав, что зарплата за июль была выплачена.

— Может быть, я ошибся в формулировках и оговорился, поэтому, чтобы не вводить в заблуждение публику, хочу дать разъяснение: премии еще не выплачивались — по этому вопросу только готовятся документы, — пояснил «Известиям» Серов, связавшийся с изданием после высказываний Данильянца. — ФК «Ростов» готовит соответствующее положение, которое мы пока еще не утвердили. Уже назначено очередное заседание совета директоров, на котором будет рассмотрено и утверждено положение о выплате премий, после чего погашение этих задолженностей будет осуществлено. Заседание назначено на 20 сентября.

Напомним, «Ростов» длительное время имеет проблемы с задолженностями перед футболистами, тренерами и юридическими лицами, выдававшими клубу заем. В июне суммарный долг, согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, составлял около 300 млн рублей. В августе клуб впервые в своей истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, где в первом матче проиграл на выезде мюнхенской «Баварии» (0:5).

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Совет директоров ФК «Ростов» рассмотрит вопрос с долгами по премиям

Ближайшее заседание высшего руководящего органа донского клуба назначено на 20 сентября

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Сергей Лисин

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