Россия не ведет переговоров с ЕС по отмене санкций

Российская Федерация не ведет никаких переговоров с Евросоюзом по отмене санкций. Так прокомментировал продление Советом ЕС действия черного списка ЕС в отношении РФ.

Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, уточнив, что антироссийские санкции — не предмет переговоров. Чижов сказал, что санкции — проблемы самого ЕС, потому и решать этот вопрос они (ЕС. — Ред.) должны сами.

«Мы с ЕС никаких контактов на тему санкций проводить не собираемся, ибо это не предмет нашего диалога. Тем более каких-либо переговоров. Это проблема, которую они сами создали, причем не только для нас, но и для себя, и которую им и решать», — приводит слова Чижова «РИА Новости».

«Известия» ранее сообщили, что в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча главы МИД РФ Лаврова с руководителем европейской дипломатии Могерини.