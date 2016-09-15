Лавров встретится с главой европейской дипломатии Могерини на ГА ООН

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов
В рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Ранее стало известно о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется обсудить с главой МИД РФ Лавровым вопросы сотрудничества.
«Известия» ранее писали, что 71-я сессия Генассамблеи ООН начала работу во вторник, 13 сентября, в Нью-Йорке. Ежегодные общие дебаты начнутся 20 сентября и продлятся до 26 сентября.
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