Пентагон: соглашение по Сирии в целом соблюдается

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что соглашение по урегулированию ситуации в Сирии, которое заключили Россия и США, в целом соблюдается, несмотря на отдельные нарушения.

Кук позитивно оценил момент, что договор соблюдается.

«Соглашение в целом соблюдается, и это хорошая вещь», — цитирует его слова «РИА Новости».

При этом пресс-секретарь Пентагона отметил, что отдельные нарушения соглашения есть, отказавшись говорить про «каждое отдельное нарушение».

По словам Кука, США будут информировать партнеров по коалиции в борьбе с запрещенной в России группировкой ИГИЛ о договоренностях с РФ по урегулированию в Сирии.

«Мы продолжим информировать членов коалиции, как это требуется», — сказал он.

При этом официальный представитель Пентагона отметил, такое взаимодействие с партнерами необходимо, поскольку операция коалиции по борьбе с боевиками продолжается.

Режим прекращения огня вступил в силу 12 сентября на всей территории Сирии в 19.00 мск. Этот режим продлился 48 часов, а затем продлится еще пять дней. Предполагается, что после этого наступит окончательное перемирие.

О таком развитии событий в выходные договорились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Их решение поддержал официальный Дамаск.