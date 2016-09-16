Аналитики назвали сроки изменения стоимости кредитов для населения

Заемщикам не стоит ждать моментального удешевления кредитов, если Центробанк на сегодняшнем заседании совета директоров снизит ключевую ставку. Как показало исследование НРА (Национального рейтингового агентства), проведенное специально для «Известий», в первый месяц на кредитах для населения возможное решение ЦБ не отразится вовсе. Полноценный эффект последует примерно к Новому году. А в том, что ЦБ сегодня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 10%, не сомневается большинство опрошенных «Известиями» экспертов.

Время для снижения ключевой ставки пришло, уверены эксперты, с которыми поговорили «Известия». В последний раз аналогичные действия ЦБ предпринял в середине июня, опустив уровень ставки до 10,5%. На очереди следующий шаг — 0,5 п.п., до 10%, не сомневаются аналитики. При этом аргументация у всех примерно одинаковая. На первом месте — умеренная инфляция и снижение инфляционных ожиданий.

Однако сама по себе ключевая ставка не является показательным индикатором для населения. Для людей важнее, когда они смогут получить от этого выгоду в виде удешевления кредитов. Увы, но снижение ставки не будет иметь моментального эффекта для потребителей финансовых услуг. Более того, шаг снижения ставок по кредитам необязательно равен снижению ключевой ставки. К таким выводам пришло НРА, проанализировав динамику ставок крупнейших 20 банков по размеру чистых активов (аккумулируют около 80% активов всего банковского сектора).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Снижением ключевой ставки ЦБ сделает подарок заемщикам к Новому году