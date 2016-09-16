Сноуден опроверг доклад комитета Конгресса США

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опроверг данные доклада комитета по разведке американского Конгресса о том, что он якобы подделывал оценки эффективности своей работы.

«Обвинение, что я «подделывал оценки эффективности (работы)»? Это удивительно: ведь именно я сообщил об уязвимости в системе ежегодного обзора результатов», — написал Сноуден в Twitter.

The claim I "doctored performance evaluations?" This one is amazing: I reported an XSS (hacking) vulnerability in CIA annual review system. — Edward Snowden (@Snowden) 15 сентября 2016 г.

В четверг комитет по разведке Конгресса США опубликовал небольшой доклад, в котором вновь обвинил Эдварда Сноудена в подрыве безопасности страны. Там же было отмечено, что он подделывал оценки эффективности своей работы, а также похищал ответы во время прохождения тестов от работодателя.

«Известия» ранее писали, что влиятельный сенатор от Демократической партии Берни Сандерс, участвовавший ранее и в президентской гонке, призвал помиловать Эдварда Сноудена. Он отметил, что такое решение как раз и было бы лучшим соблюдением правосудия в отношении Сноудена, так как он показал народу масштабы злоупотреблений применительно к гражданам со стороны власти.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Власти США предъявили ему обвинения по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он обвиняется, в частности, в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности, а также в умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства.

Читайте также:

Анатолий Кучерена: «Правду знаю только я иСноуден»